Arena Castelão sofre depredação e tem placas derrubadas após jogo do Ceará

Mais uma vez a revolta com o resultado dentro de campo foi descontada no patrimônio público. A Arena Castelão foi novamente vítima da ira com o placar adverso: nesta quarta-feira, o Ceará perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, e fez crescer o risco de rebaixamento do alvinegro cearense.

Placas (totens) que indicam os portões da Arena foram derrubados, assim com gradis e outros equipamentos da praça esportiva.

A Secretaria do Esporte e Juventude do Estado do Ceará (Sejuv) está contabilizando os prejuízos e, ao longo do dia, deve quantificar o volume de danos que o estádio sofreu.