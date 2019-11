Árbitro relata em súmula expulsão de auxiliar do Fortaleza: "você é torcedor do Ceará"

Na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na última quinta-feira (28), na Arena Castelão, o auxiliar técnico Charles Hembert, do Fortaleza, foi expulso pela 5ª vez pela Série A do Campeonato Brasileiro. Em súmula, o árbitro detalhou que o francês reclamou de forma acintosa com o quarto árbitro após receber o cartão amarelo e, em sequência, levar o vermelho, e o teria acusado de ser torcedor do Ceará, maior rival do Tricolor do Pici.

"Você é torcedor do Ceará, c***. Você é torcedor do Ceará", escreveu o árbitro Diego Pombo Lopez, da Bahia. Esta foi a 5ª expulsão do auxiliar técnico do Leão em jogos da Primeira Divisão. O francês foi excluído da partida após reclamações com o cearense Glauco Feitosa, quarto árbitro do duelo.

Em súmula, árbitro relata motivo de expulsão de auxiliar técnico do Fortaleza.

Na bola, o Tricolor do Pici venceu pelo placar de 2 a 1. Edinho e Osvaldo fizeram os gols dos donos da casa enquanto Carlos Sánchez diminuiu para os paulistas. O volante chegou a ter a oportunidade de empatar de pênalti ao fim da partida, mas acabou acertando a trave.

Com 46 pontos, o Leão ocupa a 10ª posição da tabela e tem seis pontos a menos que o Internacional, primeiro dentro da zona da pré-Libertadores. O resultado triunfo sobre o Peixe garantiu, com três rodadas antecipadas, a permanência da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni na Série A de 2020.

O Fortaleza volta a jogar no próximo domingo (1), às 16h, contra o Goiás. A partida será no estádio Serra Dourada, pela 36ª rodada do Brasileirão.