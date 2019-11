Árbitro do Clássico-Rei exalta festa das torcidas: "Maior espetáculo que já presenciei"

O Clássico-Rei do último domingo (10) não encantou apenas os torcedores de Ceará e Fortaleza presentes na Arena Castelão. No centro da festa, em campo, o árbitro paulista Flávio Rodrigues se encantou com os mosaicos das arquibancadas e não poupou elogios nas redes sociais.

“O maior espetáculo nas arquibancadas que já presenciei em toda minha carreira, protagonizado pelas duas torcidas. Infelizmente as fotos não traduzem a festa que foi! Gratidão define esse momento", publicou no Instagram.

O público presente no Clássico-Rei totalizou 46.093 espectadores Foto: reprodução

O público presente no estádio totalizou 46.093 espectadores e foi o 4º maior registro do confronto na década. Os números deixaram o Estado do Ceará como a maior média pagante do Brasileirão, totalizando 28.185 pessoas.