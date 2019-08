Árbitro de jogo contra o São Paulo e Heber Roberto Lopes não atuarão mais em jogos do Ceará

O árbitro Gilberto Rodrigues Castro Júnior, que atuou na partida que o Ceará foi derrotado por 1 a 0 pelo São Paulo, no último domingo (18) e deixou de marcar pênalti claro para o Alvinegro, não apitará mais nenhum jogo do time na competição. O compromisso foi assumido aos dirigentes do Vovô pelo presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Leonardo Gaciba.

Além dele, toda a equipe que estava participando da partida, incluindo o árbitro de vídeo, Rodrigo Nunes de Sá, também estarão afastados de jogos do Vovô.

O mesmo acontecerá com Heber Roberto Lopes e sua equipe de assistentes, que não participarão mais de jogos do time cearense no Brasileirão. O experiente árbitro era o responsável pelo apito no Clássico-Rei, em que marcou pênalti inexistente para o Fortaleza, o que também foi alvo de muitas reclamações dos alvinegros.

PEDIDO DE ANULAÇÃO RETIRADO

O Ceará optou, nesta sexta-feira (23), por retirar o pedido que havia feito no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da impugnação da partida contra o São Paulo.

Em documento encaminhado ao STJD, que o Diário do Nordeste teve acesso, o Vovô afirma que já teve parte do pedido atendido ao receber liberação dos áudios do VAR por parte da CBF, após reunião realizada na sede da entidade, na última quinta-feira (22).

"Da oitiva desses áudios, pode-se concluir que o árbitro principal seguiu a recomendação dos assistentes de vídeo e, por mais absurdo que seja, houve a interpretação equivocada de que não teria sido falta no lance supracitado, exaustivamente exposto na referida peça jurídica, caracterizando, com isso, um erro de fato e não de direito", afirma o documento.