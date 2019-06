Árbitra de futsal é agredida com socos após expulsar jogador em partida de campeonato universitário

Nesta segunda-feira (3), a segunda árbitra Eliete Fontenele foi agredida durante partida de futsal em um campeonato na Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Após confusão entre os jogadores, ela mostrou cartão vermelho para o camisa 14 Rodrigo, que desferiu uma série de golpes no rosto da mulher. Confira as imagens abaixo:

No Piauí, árbitra é agredida com socos após expulsar jogador em partida de futsal válida por campeonato universitário. pic.twitter.com/QqtrxCnu7d — Jogada (@diariojogada) 4 de junho de 2019

Eliete registrou um B.O. contra o agressor, que não foi encontrado pela Polícia Militar. A juíza cobrou justiça sobre o caso.

"Não vou abrir mão de justiça. Estava trabalhando, ganhando o meu pão de cada dia. Quando a gente for agredida, nunca podemos deixar de vir denunciar. Você fica com a alma limpa porque eu ia ficar com medo de andar (se não tivesse feito a denúncia da agressão na delegacia). Quero respeito e segurança", disse a vítima.

Em nota, a Universidade repudiou a agressão.

"Sobre o ocorrido durante um evento esportivo entre estudantes nesta segunda-feira, esta Direção vem a público informar que, a partir de então, estão proibidas todas as atividades na quadra esportiva do Campus até a apuração do referido caso.

Desta forma, a Direção reitera seu compromisso com a integridade e o respeito entre os agentes da comunidade acadêmica e comunidade externa, norteando-se sempre pelos aspectos normativos desta Instituição de Ensino Superior, ao tempo que se solidariza com as vítimas e enseja o movimento contra todo tipo de violência. Manteremos a comunidade informada dos desdobramentos legais, dando toda transparência a investigação para os dois casos citados".