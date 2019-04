Após vitória sobre Guarany de Sobral, Rogério Ceni faz duras críticas à arbitragem local

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Guarany de Sobral, no estádio Junco, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense, Rogério Ceni aproveitou o momento da entrevista coletiva para criticar a postura da arbitragem do jogo. Juiz da partida, Adriano Barros foi o principal alvo do técnico do Leão.

"Interferência direta da arbitragem está sendo constante no Campeonato Cearense. A gente lamenta porque eu sou a favor da arbitragem do Ceará, porque você tem valorizar o que é do Estado que você trabalha. Só que são erros grotescos consecutivos", reclamou o comandante Tricolor.

O treindor criticou bastante o lance em que o pênalti marcado a favor do Fortaleza foi anulado. No lance, Edinho foi derrubado dentro da área pelo zagueiro Lucão. Adriano Barros havia marcado penalidade, mas voltou atrás e anulou após uma conversa com o auxiliar. No momento, o Fortaleza já vencia por 1 a 0 com gols marcado por Osvaldo aos 17 do primeiro tempo.

"Como o bandeira faz uma interferência tão direta numa arbitragem tão convicta, num apito tão convicto do árbitro no lance do pênalti? Estou aqui no Campeonato Cearense desde o ano passado e é assim. Tivemos mais erros contra nós no Cearense do que no Campeonato Brasileiro da Série B que são 38 rodadas. Gols anulados, faltas invertidas", lamentou Ceni.

"É muito claro que a arbitragem não corresponde a qualidade do jogo que nós temos. São muitos erros contra nós. O árbitro vinha bem no jogo, deu um pênalti convicto e voltou atrás. Por que o bandeira anulou um lance que era totalmente do árbitro? Por que o árbitro se deixou influenciar pelo bandeira sendo que ele estava na linha, da direção do lance? É uma constante isso contra a gente, infelizmente", finalizou Rogério.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Cacique do Vale, na última quarta (27), o Tricolor do Pici pode perder por até um gol de diferença que ainda assim passe para a final do Estadual.

No sábado (30), o Fortaleza volta à campo para enfrentar o ABC/RN, pela oitava e última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Às 16h, o Tricolor recebe o time potiguar na Arena Castelão. Líder do Grupo A com 10 pontos, a equipe de Rogério Ceni já está classificada para as quartas de final do Nordestão.