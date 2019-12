Após vitória mais elástica do ano, Basquete Cearense recebe Mogi das Cruzes no CFO

Na última rodada do NBB, o Basquete Cearense venceu o Brasília em casa, na sexta-feira (6), por 91 a 56. Foi a maior pontuação atingida pelo Carcará em um jogo do NBB havia sido em fevereiro de 2018, na derrota para o Vasco por 96 x 92. Buscando mais um triunfo, o time cearense recebe o Mogi das Cruzes nesta segunda-feira (9), às 19h30, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Contra o Brasília, o ala-pivô Sualisoson foi o cestinha, com 19 pontos. O Carcará tem somente 3 vitórias nas 12 rodadas, na vice-lanterna da competição.

O último encontro entre as duas equipes foi nas quartas de final da temporada passada, quando os paulistas bateram os cearenses por 3 a 0 na série de 5, avançando às semifinais. Treinado por Jorge Guerra, o Mogi vem de duas vitórias nesta edição, ocupando a 3ª posição na tabela do campeonato.

O Mogi possui o 4º maior pontuador do NBB: o armador Alexey, com média de 18 pontos por jogo, e também o melhor em lances livres (7,7).