Após triunfo sobre Avaí, Ceni afirma objetivo principal: "Manter o Fortaleza na Série A"

Comemorando a vitória por 3 a 1 sobre o Avaí, nesta quarta-feira (30), pela 29ª rodada, Rogério Ceni afirmou que o principal objetivo do Fortaleza é se manter na Série A do Campeonato Brasileiro, mas mantendo vivo o sonho de conseguir uma vaga na Sul-americana. O técnico tricolor confirmou ausências dos atacantes Osvaldo, com lesão muscular, e Edinho, por questões contratuais, diante no Atlético-MG, no próximo sábado (2), na Arena Castelão.

"Nosso sonho é conquistar pontos o mais rápido possível para não brigar por vagas no final da competição. Diante de todas as adversidades, nosso objetivo sempre foi manter o Fortaleza na Série A", afirmou o técnico tricolor.

Sem poder contar com Osvaldo, com lesão muscular, e Edinho, por pertencer ao Atlético-MG, Ceni tem duas ausências certas no próximo sábado (2), quando recebe os mineiros no Castelão.

"Titular e reserva não existe no meu time. Daqui menos de 59 horas tenho uma viagem para fazer. Posso de novo colocar outros jogadores. Edinho não pode jogar por questões contratuais, Osvaldo está lesionado, então troco peças pra ter mais força", disse.

Sabendo da dificuldade de disputar a elite do futebol brasileiro pela diferença financeira perante aos grandes clubes do País, Ceni reafirmou que o propósito do time é se manter na primeira divisão, mas com o sonho de, talvez, conquisar uma vaga na Sul-americana. Em 12ª com 35 pontos, o Leão está, no momento, na zona de classificação para a competição internacional.

"A gente luta pelo objetivo que nós queremos. Sabemos que não podemos ser campeões da competição. Nosso título é se manter na Série A. Sabíamos disso. Quiçá poder disputar uma competição internacional. Nosso maior título é nossa torcida", afirmou.

No próximo sábado (2), o Fortaleza recebe o Atlético-MG, na Arena Castelão. A bola vai rolar às 17h, pela 30ª rodada do Brasileirão.