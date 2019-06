Após tratar lesão por 11 dias, Marta volta a treinar no campo visando o Mundial

Depois de ficar 11 dias tratando uma lesão na coxa esquerda, sofrida no último dia 24 de maio, Marta voltou a treinar no campo nesta terça-feira, quando a seleção brasileira feminina realizou o seu último treino na cidade portuguesa de Portimão, em Portugal, antes de viajar para a França visando a disputa do Mundial, que começa na próxima sexta-feira.



Na noite da última quinta, a CBF informou que uma exame de imagem realizado no mesmo dia, para análise da cicatrização da lesão, teve resultado considerado bom pelo departamento médico da seleção, o que permitiu iniciar a transição para o campo neste processo de recuperação da atacante. Ela ainda continuará realizando fisioterapia e os exercícios de fortalecimento muscular.



O Brasil fará a sua estreia no Mundial no domingo, às 10h30 (de Brasília), contra a Jamaica, em Grenoble, e a delegação do time nacional viajará nesta quarta-feira para a França. A equipe comandada pelo técnico Vadão embarcará em Lisboa rumo a Lyon, de onde seguirá de ônibus para a cidade que abrigará o primeiro jogo do time na competição.



No treinamento desta terça-feira em Portimão, Marta correu em volta do gramado ao lado de um dos preparadores físicos da seleção, em um trabalho em separado do restante do grupo, que realizou um coletivo em campo reduzido.



Fabiana cortada

Na última segunda-feira, a lateral-direita Fabiana foi cortada da seleção brasileira após reclamar de dores na região posterior da coxa direita. E um exame de imagem constatou que ela sofreu uma lesão de grau 1 no músculo semitendinoso e não terá tempo hábil de recuperação para a disputa do Mundial.



Com isso, Vadão convocou Poliana, do São José (SP), como substituta. A CBF informou que a atleta vai se apresentar à seleção diretamente em Grenoble, na França, onde o Brasil integra o Grupo C do Mundial. Após a estreia diante das jamaicanas, a equipe nacional enfrentará a Austrália, em Montpellier, no dia 13, e fechará a sua campanha na primeira fase da competição contra a Itália, em Valenciennes, no dia 18.