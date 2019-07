Após tentar Derley, presidente do CRB dispara: "Vamos afundar o Fortaleza"

O presidente do CRB e deputado estadual em Alagoas, Marcos Barbosa, demonstrou estar insatisfeito com a recusa do Fortaleza em negociar o volante Derley com o seu clube. Se dizendo torcedor do Corinthians, o mandatário utilizou as redes sociais para ironizar o revés tricolor para o clube paulista no domingo (28) por 3 a 1, afirmando que o confronto entre as equipes será 6 a 1 em São Paulo.

“Em Fortaleza foi 3 a 1, em São Paulo será 6 a 0. Sou CRB até morrer e depois Corinthians Paulista e vamos afundar o Fortaleza”, publicou no Instagram através da ferramenta Stories.

O presidente do @CRBoficial e deputado estadual em Alagoas, Marcos Barbosa, criticou o @FortalezaEC após a derrota para o @Corinthians na Arena Castelão. O dirigente ficou na bronca por ter tentado contratar o volante Derley e esbarrar na não liberação do time tricolor. pic.twitter.com/rGquiAmsMa — Jogada (@diariojogada) July 29, 2019

Marcos Barbosa também alfinetou Rogério Ceni. Em outra publicação, o mandatário mencionou o técnico escrevendo “colocar jogador pra ficar batendo palma”, em alusão a Derley, que ficou entre os reservas durante a partida. O presidente do CRB também listou o nome de bancos no post.

“Empurra esse Fortaleza pra baixo Corinthians e manda o Rogério colocar jogador pra ficar batendo palma para os outros. E manda o Osvaldo jogar mais pra não cair. Derley, de banco eu só conheço: Itaú, Bradesco, Safra, Banco do Brasil e Caixa”, escreveu.

Todas as mensagens tiveram as contas de Osvaldo e Derley marcadas no Instagram. A provocação ocorreu porque os jogadores gravaram um vídeo ao longo da semana brincando com a possível transferência e afirmando que o volante não ia deixar o Fortaleza.

“Pode ficar tranquilo, torcida tricolor! Não vou deixar você sair, não, não vai, não. Ele vai ficar aqui”, declarou Osvaldo.

🇫🇷 Nas redes sociais, o atacante Osvaldo, do @FortalezaEC, publicou um vídeo com o volante Derley, afirmando que o jogador segue no clube. O atleta foi sondado pelo @CRBoficial.



📹 Reprodução / Instagram pic.twitter.com/GNpOZSPgJG — Jogada (@diariojogada) July 26, 2019

Negociação

Sem consultar o Fortaleza, a diretoria do CRB realizou uma oferta de contrato ao empresário do volante Derley. O profissional então encaminhou a negociação ao time tricolor, que ressaltou o desejo de manter o jogador até o fim da Série A do Brasileiro e recusou a proposta.

Derley foi um pedido do técnico Marcelo Chamusca, que dirige a equipe alagoana na 2ª divisão e já contratou o goleiro Fernando Henrique, ex-Ceará. Peça-chave ano passado, Derley disputou 14 jogos na atual temporada com a camisa leonina e tem vínculo até dezembro de 2019.