Após suspensão, Ceará deve pagar débito de Leandro Carvalho e descontar de salário

Leandro Carvalho está impossibilitado de vestir a camisa do Ceará por dois meses enquanto não quitar débito com ex-empresário. O presidente do clube, Robinson de Castro, no entanto, garantiu que já conversou com a mãe do atacante, e o Ceará deve pagar o valor - estimado em R$ 225 mil - e descontar parcelas no salário de Carvalho durante a temporada de 2020.

O jogador foi punido pelo não cumprimento do contrato de rescisão de um ex-agente, demitido sem justa causa. O atacante até chegou a fazer um acordo com a empresa TFM Agency Marketing Esportivo Ltda, mas deixou que cumprir com o combinado. Mesmo com as advertências, o jogador não pagou a dívida, e acabou punido com a suspensão de dois meses sem jogar pelo CNRD.

"Liguei para a mãe dele. O Ceará paga e ele repõe no fim do mês com o salário dele a parcela que puder. Não posso deixar de ter o jogador, deixar ele suspenso sem utilizá-lo. Se ele não conseguir pagar, o Ceará paga e desconta dele. Ele vai estar à disposição na temporada, no início. Nós vamos resolver", afirmou Robinson.

Assim, Leandro Carvalho deve ficar à disposição no início das competições em 2020. Não cabe recurso da decisão, que só será revertida após o pagamento do débito