Após ser preso nos Estados Unidos sob acusação de ter agredido sua esposa, goleiro Jean é solto

Goleiro do São Paulo, Jean foi solto, nesta quinta-feira (18), após audiência de custódia nos Estados Unidos. O arqueiro são-paulino estava preso desde quarta (17), após ter sido acusado por Milena Bemfica, sua esposa, de tê-la agredido.

Após passar a noite na cadeia de Orange, na Flória, o goleiro do tricolor paulista foi solto após apresentação diante de um juiz.

Esposa do jogador, Milena Bemfica o acusou de espancamento e mostrou, em vídeos, o rosto machucado. Segundo foi relatado no Boletim de Ocorrência, Jean teria agredido a mulher com oito socos no rosto e ela teria revidado com um alisador de cabelos. A cena de violência teria acontecido na presença das duas filhas do casal. A família estava passando férias no país norte americano.

Clube a qual defende, o São Paulo afirmou que o contrato de Jean será rescindido, mas que só será oficializado em janeiro, quando o atleta retorna das férias.