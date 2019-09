Após sequência negativa em casa, Felipe Alves comemora vitória: "Nos dá muita confiança"

Após três jogos sem vencer na Arena Castelão, o Fortaleza ganhou por 2 a 0 do Goiás, no último domingo (1), pela 17ª rodada da Série A do Brasileirão. Goleiro Tricolor, Felipe Alves comemorou o êxito e afirmou que voltar a vencer diante do seu torcedor ajuda aumentar o otimismo da equipe.

"Ganhar em casa é sempre bom, somar pontos dentro de uma competição difícil como é a Série A. Voltar a ganhar dentro de casa, diante do nosso torcedor... isso nos dá muita confiança para o decorrer do campeonato", comemorou o arqueiro tricolor.

Nas últimas três partidas dentro de casa, o Leão havia sofrido três derrotas - para Ceará, Corinthians e Internacional. Porém, para o goleiro leonino, essa sequência de revés não é algo anormal, já que o nível do Brasileirão é muito forte.

"É normal, às vezes, não jogar bem e não ganhar, perder, ter duas derrotas como aconteceu. É um campeonato de altíssimo nível, é difícil a competição", afirmou.

Com a vitória sobre os goianos, a equipe de Zé Ricardo chegou aos 21 pontos e chegou ao 12º lugar, melhor posição do Tricolor do Pici na tabela desde o início do campeonato.

"Temos mais um jogo dentro de casa (contra o Fluminense). Vamos tentar fazer prevalecer esse bom jogo que fizemos (contra o Goiás). Sabemos que não tem jogo fácil. Vamos encarar uma pedreira mesmo jogando em casa, mas contamos com o apoio do nosso torcedor para representarmos muito bem", finalizou.

O Fortaleza só volta a campo no próximo sábado (7), quando recebe o Fluminense, às 17h, na Arena Castelão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.