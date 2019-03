Após se recuperar de fratura na mão, Diogo Silva volta a treinar normalmente

Goleiro do Ceará, Diogo Silva voltou a treinar sem restrições após se recuperar de uma fratura na mão direita. No dia de 5 fevereiro, o atleta se lesionou enquanto participava de uma atividade durante o treino.

🏁 @CearaSC | Após mais de um mês de sofrer fratura na mão, Diogo Silva volta a treinar sem restrições.



14 de março de 2019

Com seu retorno, cresce a "briga" pela titularidade no gol do Vovô.

Neste ano, Diogo fez apenas duas partidas com a camisa do Ceará e não sofreu gols. Ambos pela Copa do Nordeste.