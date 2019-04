Após se destacar pelo Horizonte, Diego acerta com o Ferroviário para a Série C

Diego Almeida é o mais novo reforço do Ferroviário para as disputas da Série C do Campeonato Brasileiro. O goleiro, que estava no Horizonte desde o ano passado, se destacou durante o Campeonato Cearense com grandes defesas. "Estou muito entusiasmado para voltar a um grande clube do Estado. Vou trabalhar muito para conseguir uma oportunidade de jogar o Brasileiro Série C", disse o atleta de 23 anos.

Cria das categorias de base do Vovô, Diego foi um dos grandes destaques da equipe durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e da Copa do Nordeste Sub-20 em 2015. Durante a disputa do Estadual deste ano, o arqueiro do Galo do Tabuleiro foi titular em todos os 14 jogos de sua equipe tendo sofrido 15 gols.

Deixando o clube, o ex-camisa do time demonstra muita gratidão pela oportunidade vivida. "Ter jogado no Horizonte agregou muito na minha carreira. Desde que subi para o profissional nunca tinha sido titular absoluto e no Horizonte puder ser uma liderança e peça importante da equipe. Isso me trouxe muitos aprendizados e experiências boas. De agora em diante pretendo continuar sendo importante e decisivo como fui no Horizonte", afirmou.

Chegando para lutar pela titularidade no atual campeão da Série D do Brasileirão, Diego sabe das responsabilidades que terá pela frente. "Sempre carreguei muita responsabilidade quando defendia o Ceará. Estou feliz e entusiasmado pelo novo desafio na minha carreira. O Cearense no Horizonte já foi um grande desafio e consegui jogar todas as 14 partidas e desempenhar um ótimo trabalho", concluiu.

Diego Almeida tem contrato com o Tubarão da Barra até o fim deste ano.