Após se destacar em vitória sobre Sport, Leandro Carvalho se declara ao Ceará: "Te amo"

Principal nome do Ceará na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Sport, Leandro Carvalho fez a festa dos torcedores alvinegros no Estado a fora. Em jogo sem torcida, o camisa 80 se destacou com uma assistência e sofrendo duas penalidades. Por meio de seu perfil no Instagram, o atacante declarou amor ao clube.

"Te amo, Ceará", escreveu o camisa 80 do Vovô em sua rede sociail. "Vitória na raça, grupo forte. Seguimos!".

Sob pressão por críticas por ainda não ter mostrado o futebol que o torcedor alvinegro conhece, Leandro Carvalho fez sua melhor partida de 2020 no clássico nordestino contra o Leão da Ilha. Autor de assistência para o gol de Felipe Silva, o atacante ainda sofreu dois pênaltis no jogo. O primeiro, quando foi derrubado pelo goleiro Luan na área, o camisa 10 bateu na esquerda e o goleiro rubro-negro defendeu. No segundo, quando foi empurrado por Lucas Mugni, Ricardinho converteu e marcou o gol da virada.

Histórico no Vovô

Leandro Carvalho veste a camisa preta e branca desde 2017, quando chegou ao clube por empréstimo do Paysandu. Destaque naquele ano na Série B, o atacante acabou vendido ao Botafogo, mas o pouco espaço e uma lesão no joelho o fizeram retornar à Porangabuçu.

Comprado por R$ 3,6 milhões pelo Alvinegro de Porangabuçu no ano passado, Leandro vinha em baixa desde o ano passado. Porém, após ter recupado a melhor forma física, o jogador vem crescendo nas partidas e consigo se destacar. Nesta temporada, são dois gols em 10 jogos pelo Ceará.