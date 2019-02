Após polêmica, Vinicius Junior nega ter dito que 'Messi não assusta ninguém'

Na véspera do clássico contra o Barcelona válido pelo confronto de volta das semifinais da Copa do Rei, Vinicius Junior se manifestou publicamente, nesta terça-feira (26), para negar que tenha dito que "Messi não assusta ninguém". A suposta declaração foi propagada pela imprensa internacional na última segunda (25), mas o atacante do Real Madrid fez questão de esclarecer que não foi exatamente isso o que ele afirmou sobre o astro argentino.

A polêmica começou após o Esporte Interativo ter divulgado, por meio de uma publicação em sua página no Twitter, a seguinte declaração creditada ao brasileiro: "Messi é sempre assim. Ele é um jogador incrível, mas não assusta ninguém. Estamos prontos e temos os melhores jogadores do mundo".

Nesta terça (26), porém, Vinicius Junior reproduziu textualmente o que disse ter comentado ao analisar o fato de que Messi brilhou ao marcar três golaços na vitória por 4 a 2 sobre o Sevilla, no último sábado (23), pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro afirmou que o seu comentário sobre o craque do Barça foi o seguinte: "Messi é incrível, faz coisas que poucos jogadores são capazes de fazer, mas não nos assusta. Estamos prontos para qualquer coisa que vier. Temos os melhores jogadores do mundo também". E na mesma publicação na rede social ele depois questionou: "Acho que foi essa a resposta, não?".

Com este esclarecimento, Vinicius Junior esfriou a polêmica que na última segunda-feira apimentou ainda mais a rivalidade do clássico em uma semana na qual Real e Barça se enfrentarão por duas vezes. Após o duelo que valerá vaga na final da Copa do Rei, nesta quarta (27), às 17h, no Santiago Bernabéu, os dois times voltarão a se enfrentar no sábado (2), no mesmo estádio, pela próxima rodada do Campeonato Espanhol.