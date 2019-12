Após permanência, Ricardinho cobra: "Fazer diferente ano que vem"

Após o empate de 1 a 1 entre Botafogo e Ceará, no Engenhão, que decretou a permanência do Vovô na Série A do Brasileiro 2020, Ricardinho comemorou o resultado final, mas cobrou que o time deve brigar por coisas maiores na próxima temporada.

"A gente fica muito feliz. Importante que o que fica de positivo é a permanência pra gente planejar. Temos que tirar de lição esses dois anos na Série A foram difíceis, de muito aprendizado. Temos que fazer diferente ano que vem. Temos que ser algo melhor, brigarmos por outras situações dentro da competição e não somente pela permanência. Foram dois anos difíceis nesse sentido. Eu creio que algo melhor estar por vir e tenho certeza que será no próximo ano", pediu o ídolo alvinegro.

O meia também lamentou a campanha, afirmando que a equipe tinha capacidade para ir além do que foi feito na disputa. Em 38 jogos, o Vovô venceu 10 partidas, empatou nove e perdeu 19, totalizando 34,2% de aproveitamento.

"Sabemos que mesmo não sendo o campeonato da maneira como nós imaginávamos ou que planejamos. Tivemos a capacidade e nós sabíamos que fizemos um campeonato para ser melhor, mas infelizmente não conseguimos", finalizou.