Após mais uma vitória, Marcelo Vilar elogia postura do Ferroviário: "não dá sossego ao adversário"

Após vencer o Globo/RN, na última segunda-feira (20), em partida válida pela 4ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, Marcelo Vilar elogiou a postura da equipe do Ferroviário, que conquistou a terceiro vitória seguida na competição. O técnico também comentou sobre o início surpreendente da equipe, que venceu três das quatro partidas disputadas na disputa.

"Temos sido uma equipe que marca muito, não dá sossego ao adversário. Estamos há três partidas sem sofrer gols e isso traz o equilíbrio que estamos querendo", disse o treinador coral. "Conseguimos mais pontos do que imaginávamos nas quatro primeiras partidas. Fiz uma projeção para ver se conseguimos 15 pontos nessa primeira fase. Então, quem sabe, a gente consegue mais pontos para podermos conseguir o nosso objetivo".

Na primeira rodada, único jogo em que o time coral sofreu gol na disputa, o Tubarão da Barra apenas empatou com o Botafogo/PB. Com um gol irregular, a equipe paraibana conseguiu igualar o placar com o time coral.

"Nós poderíamos estar com 12 pontos, porque no jogo contra o Botafogo, embora tenha sido uma partida muito difícil, o gol que tomamos foi completamente irregular", lamentou Vilar.

Na partida desta segunda (21), o Ferroviário estava empatando sem gols com o time potiguar, atualmente na 8ª colocação com apenas três pontos, quando Edson Cariús, artilheiro da equipe na temporada com 14 gols em 17 jogos, entrou em campo no segundo tempo para resolver. Voltando de uma lesão na panturrilha, o centroavante fez sua estreia na terceira divisão nacional da melhor forma: fazendo o gol que deu a vitória ao time.

"O Cariús passou duas semanas sem treinar, então, quando isso acontece, cai o rendimento físico. Ele não tinha condições de jogar os 90 minutos, então optei por utilizá-lo no segundo tempo na opção de necessidade. Ele entrou e contribuiu. Teremos mais uma semana de trabalho e, quem sabe, fica em condições de jogar 90 minutos na próxima rodada", finalizou o técnico.

Líder do grupo A com 10 pontos em quatro jogos, o Ferroviário volta a jogar no próximo domingo (26), quando fará confronto direto com Sampaio Corrêa/MA, atual vice-líder com oito pontos. O jogo é válido pela 5ª rodada da Série C do Brasileirão e está marcado para iniciar às 17h, no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão.