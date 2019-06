Após lesão, Neymar posta foto no Instagram e afirma: "depois da tempestade, vem a calmaria"

O atacante Neymar sofreu uma lesão no tornozelo direito ainda no primeiro tempo do amistoso contra o Catar nesta quarta-feira (5). A Seleção Brasileira venceu o jogo por 2 a 0. O atleta saiu de campo mancando e foi cortado da Copa América devido à gravidade do problema.

Na tarde desta quinta-feira (6), Neymar postou uma foto nos stories do Instagram onde mostrou o tornozelo direito bastante inchado e com os seguintes dizeres: "Depois da tempestade, vem a calmaria"

Tornozelo direito de Neymar Instagram/Reprodução

O Paris Saint-Germain divulgou, momentos antes da postagem, uma nota oficial. Segundo o clube, uma avaliação médica será realizada pelo departamento médico do PSG dentro de 72 horas.

"Neymar Jr. sofreu uma forte entorse do ligamento lateral externo do tornozelo direito em Brasília durante uma partida amistosa visando a Copa América.

O atacante brasileiro do Paris Saint-Germain será reavaliado pelo departamento médico do clube dentro das próximas 72 horas para definir o processo de reabilitação e o tempo de recuperação para o jogador".