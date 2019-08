Após grande atuação, Thiago Galhardo se emociona: "Estou vivendo um sonho"

Em grande fase na carreira, Thiago Galhardo tem se destacado a cada partida pelo Ceará. Autor de três dos quatro gols do Vovô na goleada sobre a Chapecoense, neste sábado (10), o meia chorou ao fim da partida e disse que vive um sonho e o melhor momento de sua carreira.

"Estou vivendo um sonho aqui no Ceará. É o melhor momento da minha carreira, é o meu melhor início", comentou o meia alvinegro.

Em 12 jogos com a camisa do Vovô, Galhardo balançou as redes adversárias sete vezes, sendo quatro nos últimos dois jogos - vitória sobre o Fortaleza e goleada sobre a Chape.

"Essa felicidade eu mostro em campo. Harmonia e união é o que esse grupo tem. Tenho sete gols e minha meta é fazer 10", disse.

Emocionado pela atuação e pelo momento vivido, o meia contou que sonhou com uma bela atuação sua e do parceiro Felippe Cardoso, autor de um gol na partida.

"Eu nunca fiz três gols na minha vida. Sonhei que eu faria dois e o Felippe (Cardoso) faria um. Falei pro meu pai, está anotado isso", contou. "O Ricardinho pediu para bater (o pênalti) e eu ia deixar ele bater porque está chegando em uma marca incrível pelo clube, mas ele me mandou bater porque disse que eu estava confiante. Dedico os gols ao meu pai", finalizou.

No outro domingo (10), o Ceará encara o São Paulo, no estádio Morumbi, às 16h, pela 14ª rodada da Série A do Brasileirão.