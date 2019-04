Após exames, técnico da Juventus mantém esperança de ter Ronaldo contra o Ajax

Há quatro dias, o presidente da Juventus, Andrea Agnelli, e o técnico Massimiliano Allegri praticamente descartaram a presença do astro Cristiano Ronaldo na partida contra o Ajax, na Holanda, no próximo dia 10, pela rodada de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, por conta de uma lesão muscular sofrida em uma partida da seleção de Portugal pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Nesta segunda-feira, no entanto, a esperança de ter o atacante em campo aumentou.

Em uma entrevista coletiva em Turim, na véspera da partida contra o Cagliari, fora de casa, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano, Allegri revelou que a evolução da contusão muscular de Cristiano Ronaldo tem sido boa e isso foi mostrado depois de exames médicos realizados nesta segunda-feira.

"Ele está trabalhando e esperamos tê-lo contra o Ajax. É difícil mas vamos tentar. Ele está trabalhando bem todos os dias e precisamos de ter confiança", explicou Allegri. "O exame de hoje (segunda-feira) foi muito melhor, a perna está muito melhor. Ainda faltam nove dias para avaliarmos as coisas. Para já, Ronaldo está fazendo o que pode, é normal ter cuidado com tudo e avaliar os prós e contras".

Cristiano Ronaldo deixou a partida contra a Sérvia, em Lisboa, no último dia 25, com uma lesão muscular na coxa direita. Já ficou de fora da partida contra o Empoli, no último sábado, e não enfrentará o Cagliari, nesta terça-feira, e o Milan, no sábado, em Turim.

A preocupação da Juventus é só mesmo com a Liga dos Campeões, já que o título do Campeonato Italiano, o oitavo de forma consecutiva, está muito perto de acontecer. O time de Turim lidera com 78 pontos e tem a larga vantagem de 15 para o segundo colocado Napoli. Faltam nove rodadas (27 pontos em disputa) para o final da competição.