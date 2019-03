Após encontros, Petrovic vê brasileiros da NBA 'comprometidos' com Mundial

O técnico da seleção brasileira masculina de basquete, Aleksandar Petrovic, acompanhado pelo diretor-executivo da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), Marcelo Sousa, participou nos últimos dias de encontros com os jogadores brasileiros da NBA e avaliou que eles estão comprometidos a participar do Mundial deste ano. "Foi muito bom conversar com os três jogadores, que se mostraram comprometidos e à disposição da seleção brasileira”, relatou.

Petrovic ficou nos Estados Unidos de sexta (22) até a última segunda-feira (25). Lá, esteve com o armador, Raulzinho, do Utah Jazz, o pivô Cristiano Felício, do Chicago Bulls, e o ala/pivô Bruno Caboclo, do Memphis Grizzlies.

A sensação na CBB após os encontros foi de que o trio está motivado a participar do Mundial, algo importante para a seleção brasileira, que caiu em um dos grupos mais complicados da competição e precisará contar com os seus principais nomes para não ser eliminado precocemente.

“Estou muito satisfeito com estes encontros, que demonstraram que o Raul Neto, Cristiano Felício e o Bruno Caboclo estão com muita vontade de defender o Brasil na Copa do Mundo da China. Isso é sensacional, além de ser importante para a formatação da nossa equipe, que terá uma disputa difícil pela frente, precisando contar com a sua força máxima”, declarou Marcelo Sousa.

O Mundial, marcado para a China, será realizado entre 31 de agosto e 15 de setembro. A seleção foi sorteada para disputar o Grupo F sendo que a sua estreia será em 1º de setembro, contra a Nova Zelândia. Os outros jogos da primeira fase vão ser contra a Grécia, no dia 3, e Montenegro, no dia 5.