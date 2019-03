Após empate, Lisca garante Ceará com força máxima no Clássico-Rei

Mesmo tendo utilizado seu time titular nas duas partidas anteriores, contra Foz do Iguaçu e Sergipe, o técnico Lisca surpreendeu na escalação do Ceará contra o Atlético Cearense hoje à noite pelo Campeonato Cearense no Castelão, contrariando a lógica e atuando com força máxima, abdicando de um time ‘alternativo’ mesmo às vésperas de um Clássico-Rei, a ser disputado no domingo às 16 horas no Castelão.

E após o frustrante empate em 1 a 1, o técnico do Alvinegro explicou a decisão, adiantando que não poupará mais um time inteiro, apenas um ou outro jogador que esteja desgastado fisicamente.

"Mudamos o conceito nas últimas semanas e não mudaria mais a equipe. Iamos mudar apenas pontualmente, mantendo uma base de 7 ou 8 jogadores, e tiraríamos aqueles que estivessem mais desgastados. Os departamentos médico e fisico colocaram todos os jogadores à disposição. Não vou desprezar nenhum adversário e não era o momento de poupar jogadores. Agora é momento de jogar todo mundo, que tem melhor condição. E vai ser assim contra o Fortaleza, contra o Corinthians".

O treinador admitiu que o empate frustrou os planos do Ceará em poupar alguns jogadores no Clássico-Rei de domingo.

"Queríamos nos garantir nas semifinais do Campeonato Cearense com antecedência e o empate frustrou nossos planos.

Mais uma vez não soubemos definir o jogo, em ampliar a vantagem com mais de um gol. Sofremos um castigo e agora é pensar no Clássico-Rei com o Fortaleza. Se tivéssemos garantido a classificação, poupariamos quatro ou cinco jogadores, visando o jogo com o Corinthians, mas a estratégia foi por água abaixo e agora teremos que tentar a classificação contra o Fortaleza".