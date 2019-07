Após empate, Leandro Campos elogiou trabalho de Marcelo Vilar no Ferroviário: "Está de parabéns"

Apesar do empate com o Botafogo/PB neste domingo (30), no Presidente Vargas, o novo técnico do Ferroviário avaliou como positivo o trabalho que Marcelo Vilar vinha fazendo na equipe da Barra do Ceará. Leandro Campos treinou com o time pela primeira vez na sexta-feira e dois dias depois já estava no banco comandando o time.

"Em relação à forma de jogo, é uma forma muito segura, organizada. Temos transição com velocidade, embora hoje tivemos dificuldade. Lógico que podemos fazer algumas alterações. Mas não posso, de forma alguma, prejudicar o que vem sendo desenvolvido até agora. O Marcelo está de parabéns. Não posso ser o homem que venha e desarticule tudo. Dentro do que acharmos que pode se incrementar, vamos fazer, mas respeitando a estrutura de jogo que está muito bem desenhada", falou o treinador.

O resultado em casa não foi tão ruim pela manutenção da vantagem de quatro pontos na liderança da Série C do Brasileirão. Com 20 pontos, o Ferrão se mantém tranquilo a frente do Belo, que possui 16 pontos. Porém, o desempenho apresentando nesta 10ª rodada decepcionou quem assistiu ao jogo. Poucas oportunidades criativas e um nível técnico abaixo do que o time cearense mostrou nas últimas partidas. Leandro Campos comentou sobre a falta de efetividade ofensiva contra o Botafogo/PB.

Com desfalques, Ferrão desapontou dentro de casa pelo futebol mostrado Foto: Kid Junior

"Ambas as equipes muito bem organizadas defensivamente. Foi um jogo com poucas oportunidades de gol. Mas acredito que o Ferroviário criou mais. Fiquei insatisfeito com nosso desenvolvimento ofensivo. Tivemos ausências importantes". Leo Jaime e Jeferson Caxito estão machucados e não foram relacionados. No lugar de Caxito, pela esquerda, o lateral Zeca foi o substituto, mas não rendeu como queria Leandro "por questão de características".

Outro desfalque confirmado para o próximo confronto é o de Edson Cariús. O centroavante levou o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. "Ele tem uma função tática muito importante. Está num patamar de desenvolvimento sensacional. Dentro das condições, temos que fazer uma análise sobre seu substituto ideal. Colocamos o Isac hoje, que tem características mais parecidas com as do Cariús", falou o Leandro Campos sobre a ausência de sua referência ofensiva. Em seu lugar, deve entrar Isac.

O Tubarão da Barra encara o Santa Cruz nesta sexta-feira (5), no estádio Arrudão, às 20h, pela 11ª rodada da terceira divisão nacional.