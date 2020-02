Após eliminação do Fortaleza na Sul-Americana, Ceará provoca: "Passando aqui aos 47"

A rivalidade entre Ceará e Fortaleza vai bem além do duelo entre os dois nos dias de Clássico-Rei. Na noite desta quinta-feira (27), quando o Tricolor do Pici foi eliminado pelo Independiente, na Arena Castelão, pela Sul-Americana, o Vovô utilizou seu perfil para provocar o rival.

"Passando aqui aos 47’ das 23h pra lembrar vocês: sábado tem Vozão!", escreveu a página do Alvinegro de Porangabuçu no Twitter.

Passando aqui aos 47’ das 23h pra lembrar vocês: sábado tem Vozão! — Ceará Sporting Club - #VOZÃO (@CearaSC) February 28, 2020

A referência dos 47 virou algo memorável no futebol cearense. Isso porque além de ter marcado o momento do gol dos argentinos que acabou eliminado o time de Rogério Ceni da Sul-Americana, também tirou o Penta do Ceará em 2015. Quando o Vovô estava prestes a conquistar o quinto título seguido do Campeonato Cearense, o atacante do Leão, Cassiano, marcou o tento que deu o título Estadual daquele ano ao Tricolor do Pici.