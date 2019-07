Após eliminação da Argentina na Copa América, torcedores provocam 'hermanos' na internet

Após a seleção brasileira ter vencido a Argentina por 2 a 0, nesta terça-feira (2), com gols marcados por Gabriel Jesus e Roberto Firmino, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, pela semifinal da Copa América, vários torcedores aproveitaram o momento para fazer piada com os "hermanos". Na maioria das zoações aparece o craque argentino Messi, camisa 10 da albiceleste e do Barcelona.

Apesar do craque ter feito a melhor partida na Copa América, não foi o suficiente para vazar a defesa brasileira que contou com belas defesas do goleiro Alisson. Com a vitória, o Brasil garante vaga na final da competição continental e aguarda o vencedor entre Peru e Chile para conhecer os adversário na luta pelo título.

Como de costume, os brasileiros desfrutaram do momento para provocar os argentinos nas redes sociais. Messi foi um dos maiores alvos das brincadeiras. Veja abaixo:

Messi depois da eliminação da Copa América 😂 pic.twitter.com/nIJsRNEYd4 — 👉Telmo Nogueira👉 (@TelmoNogueira4) 3 de julho de 2019