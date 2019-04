Após desencantar, Leandro Carvalho pede apoio da torcida do Ceará: 'Estejam com a gente'

Após sete jogos sem marcar, desde seu retorno, Leandro Carvalho enfim desencantou. Artilheiro da noite desta quarta-feira, o atacante balançou as redes do Floresta duas vezes, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense, e ajudou a classificar o Ceará para a final do Estadual, onde enfrentará o Fortaleza em jogos de ida e volta.

"Nunca faltará respeito porque esse grupo é composto por homens. Estejam com a gente", pediu o atleta em postagem na sua página oficial.

Além de ter se destacado com dois gols, Leandro também participou diretamente do terceiro gol. Após ótima jogada pela esquerda, o atacante mandou para Fernando Sobral. O meia recebeu dentro da área e deu um toquinho para Ricardo Bueno. Artilheiro da equipe com quatro gols na competição, o camisa 9 do Vovô empurrou para o fundo das redes.

Aos 17 do segundo tempo, Ricardo Bueno fez o terceiro do @CearaSC sobre o @FlorestaEC. O atacante, artilheiro do Vovô na temporada, chegou ao 7º gol. pic.twitter.com/m0Jiu6LRph — Jogada (@diariojogada) 11 de abril de 2019

"Nenhum de nós gosta de ser taxado de não se esforçar. As coisas simplesmente, às vezes, não saem como esperamos. Mas não falta vontade, não falta garra", finalizou.