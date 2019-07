Após derrota, Palmeiras segue para Argentina, mas avião arremete e tem pouso complicado

Após a derrota por 2 a 0 para o Ceará, a delegação do Palmeiras deixou o Aeroporto Internacional de Fortaleza direto para a Argentina, onde enfrenta o Godoy Cruz, na terça-feira (23), pela Libertadores. No entanto, o avião que levou o time teve dificuldade no pouso durante a noite deste sábado (20), arremeteu duas vezes e precisou alterar a rota para Rosário.

A aeronave tentou aterrissar duas vezes em Mendoza, mas precisou retornar e subir novamente devido às dificuldades no pouso. Logo depois, o avião seguiu para outro aeroporto, em Rosário, distante cerca de 870 quilômetros.

Por conta do ocorrido, alguns membros da delegação alviverde chegaram a passar mal e vomitar dentro do avião, segundo informações do Globoesporte.com. Ainda não há informações sobre como o Palmeiras retornará para Mendoza.

O Palmeiras está na Argentina para enfrentar o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Libertadores. O duelo entre Palmeiras e Godoy Cruz está marcado para as 21h30 de terça-feira.

Derrota e "olé"

Aos gritos de "Olé" na Arena Castelão, o Ceará venceu o Palmeiras por 2 a 0 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vovô encerrou uma invencibilidade de 33 jogos do clube paulista na Série A do Brasileirão. Os gols alvinegros, um em cada tempo, foram marcados por Mateus Gonçalves e Leandro Carvalho.

Com o resultado, o Ceará salta para a 13ª posição, com 14 pontos. Na próxima rodada, o Vovô encara o Internacional no sábado (27), às 19 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre.