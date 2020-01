Após críticas sobre peso, Rodrigão mostra "tanquinho" em rede social

Uma das 12 contratações feitas pelo Ceará para a temporada, Rodrigão publicou uma foto em seu perfil, na noite da última segunda-feira (20), mostrando o físico. O atacante foi alvo de críticas após uma montagem onde estaria acima do peso viralizar nas redes sociais.

Autor de 21 gols em 42 jogos pelo Coritiba-PR no ano passado, Rodrigão estava sendo alvo de críticas e zoações na internet após viralização de uma montagem onde o atacante aparece bem acima do peso ideal.

Montagem com Rodrigão acima do peso viraliza nas redes sociais.

Como resposta, o atleta utilizou seu perfil no Instagram para postar uma foto onde mostra o físico em forma.

Em resposta aos críticos, Rodrigão publica foto no Instagram onde aparece mostrando "tanquinho". Foto: Divulgação / Instagram

Com contrato de empréstimo junto ao Santos até o fim do ano, Rodrigão já marcou seu primeiro gol com a camisa do Ceará. No entanto, não foi em partida oficial. O momento aconteceu no empate por 3 a 3, na última sexta-feira (17), em jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas no Estado do Ceará, no estádio Presidente Vargas.