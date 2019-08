Após críticas da torcida, Adalberto desabafa no Fortaleza: "Me espantou"

A contratação do zagueiro Adalberto pelo Fortaleza foi alvo de críticas por parte da torcida. Anunciado no início da semana, o defensor acompanhou muitos depoimentos que reclamavam do reforço vir de uma equipe rebaixada para a Série D em 2019, o ABC/RN. Já treinando sob o comando de Zé Ricardo, o atleta de 30 anos afirmou ter ficado surpreso com as reações e garantiu entregar tudo que pode no retorno ao Tricolor do Pici.

"Me espantou, por tudo aquilo que eu fiz pelo Fortaleza e o Fortaleza fez por mim. Sempre procurei me dedicar ao máximo todos os jogos. O mais importante não sou eu. O mais importante é a instituição Fortaleza. A partir do momento que joguei, procurei dar sempre o meu melhor. Aquele que jogava no meu lugar eu torcia para que o zagueiro fosse o melhor em campo. Tive algumas oportunidades de conversar com o próprio Ligger ano passado e sempre incentivava, sempre procurava apoiar", destacou.

Estreando pelo clube em 2013, Adalberto chega para a 3ª passagem com a camisa tricolor. Peça importante em campanhas da Série C e participando do acesso à elite nacional, o zagueiro assinou contrato de empréstimo até dezembro deste ano, sendo cedido pelo Santa Cruz/RN. Se colocando à disposição para o jogo contra o Santos, no domingo (25), às 19 horas, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada da Série A, o atleta acredita que vai dar a volta por cima e reconquistar o carinho dos torcedores.

"Eu não preciso provar nada pra ninguém. Eu preciso trabalhar com muito empenho, com muita determinação, como eu sempre fiz. E tenha certeza que vou dar a volta por cima. A oportunidade que eu tiver eu vou agarrar da melhor maneira possível", finalizou.

Após a lesão de Roger Carvalho, a diretoria do Fortaleza precisa regularizar tanto Adalberto como Jackson, última contratação anunciada, até está sexta-feira (23) no BID para poder relacioná-los diante do Peixe. Até então, o clube tem apenas Nathan e Quintero disponíveis para a posição. O volante Derley também pode ser opção, de forma improvisada.