Após cirurgia, Alex Amado inicia fisioterapia e projeta seu retorno ao Ceará

Na árdua luta para voltar aos gramados, o atacante Alex Amado iniciou os trabalhos com os fisioterapeutas do Ceará. O jogador foi submetido a um procedimento cirúrgico, no último dia 26 de julho, de um enxerto ósseo na fratura que sofreu na tíbia da perna esquerda. O objetivo da cirurgia foi calcificar o local lesionado.

Já no processo de recuperação, Alex Amado vem realizando atividades para diminuir as dores. “A cirurgia foi bem sucedida. Agora iniciei a fisioterapia para acelerar minha recuperação. Estou podendo pedalar. Sinto menos dores e evoluo a cada dia. Foi uma lesão séria, por isso é preciso ter muita paciência e dedicação para a recuperação. Mas posso garantir que voltarei ainda mais forte”, declarou o atleta que chegou em 2015 no alvinegro cearense.

Enquanto vive a expectativa de retorno aos gramados, Alex Amado se apega no suporte dos familiares neste momento de recuperação. “Eles são fundamentais nesta fase. Estou passando por um processo complicado. Sou um jogador que não tenho histórico de contusões e tive essa infelicidade de ter uma lesão séria no Ceará. Infelizmente é algo que faz parte da carreira do jogador. Tenho que continuar com muita fé e dedicação para voltar o mais breve possível a fazer o que mais gosto. Quero estar dentro de campo ajudando os meus companheiros do Ceará”, concluiu.

. O atleta fez sua última partida no dia 16 de junho de 2017, no empate por 1 a 1 com o Luverdense, pela Série B, quando atuou apenas oito minutos.