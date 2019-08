Após brincadeira do Ceará com Tottenham, clube inglês cria perfil em português no Twitter

Na última quarta-feira (7), o Ceará brincou em suas redes sociais com uma montagem comparando a foto de Dele Alli ao lado do coreano Son, do Tottenham, com os atletas alvingeros Felippe Cardoso e Chico, também coreano. A publicação repercutiu até chegar nos Spurs, que acabaram criando o perfil oficial do clube em português nesta sexta-feira (9), afirmando que a postagem da equipe cearense influenciou na decisão para a nova conta.

O atacante brasileiro Lucas participou do vídeo anunciando o perfil.