Após boa atuação do Ceará contra o Cruzeiro, Luiz Otávio crava: "Estamos no caminho certo"

Na última quarta-feira, o Ceará entrou em campo pela 2ª rodada da Série A e apesar de ter atuando bem, foi derrotado por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão. O Alvinegro, que criou pelo menos 3 grandes chances de gol e ainda perdeu um penalti, com Ricardo Bueno, fez uma partida segura, principalmente na defesa.

E uma das referências da equipe alvinegra na defesa e um dos melhores defensores do Campeonato, Luiz Otávio, fez uma partida quase perfeita, aliando bom posicionamento, tempo de bola e bloqueio aéreo defensivo. O zagueiro, afirmou que a equipe está no caminho certo, pelas duas atuações que teve na Série A, mas que poderia ter vencido também o Cruzeiro, após bater o CSA na estreia por 4 a 0 no Castelão.

"Todo jogo da Série A é difícil. Jogamos bem, para vencer e criamos para isso. Fizemos um bom jogo tanto defensivamente quando ofensivamente e podíamos ter saído com um empate ou até com uma vitória. Se tivéssemos aproveitado melhor certos lances não estaríamos lamentando a derrota. Mas estamos no caminho certo, evoluindo, e entendendo o que o professor Enderson está pedido para a gente, buscando aplicar no jogo", analisou.

No sábado, 4, o Vozão recebe o Atlético/MG às 21 horas no Castelão, pela 3ª rodada. O Alvinegro, com 3 pontos e 3 gols de saldo, está na parte de cima da tabela, integrando o grupo de classificação para a Libertadores. Já o Galo é o vice-líder com 6 pontos.