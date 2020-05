Após 72 dias, Cristiano Ronaldo retorna aos treinamentos na Juventus

Cristiano Ronaldo se apresentou no centro de treinamento da Juventus para exames médicos, nesta terça-feira (19), após uma ausência de 72 dias. Eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, o português respeitou um período de isolamento de duas semanas em sua casa em Turim depois de passar o período de confinamento em seu país natal.

O atacante não estava ao lado de seus companheiros de equipe desde que ajudou os líderes do Campeonato Italiano a vencerem a Inter de Milão por 2 a 0 em 8 de março, quando voou para a Ilha da Madeira, em Portugal, após a partida.

O Italiano foi suspenso um dia depois, quando foi ordenado um bloqueio nacional. A liga espera retomar as atividades em 13 de junho, se puder conseguir um acordo com o governo, que proibiu eventos esportivos até 14 de junho.

Fora do centro de treinamento em Turim, jornalistas e fotógrafos, além de alguns torcedores estavam presentes quando Ronaldo chegou sozinho dirigindo um carro preto. Ele é o primeiro de vários jogadores da Juventus que deixaram a Itália durante o bloqueio a retornar ao time.

Como todos os jogadores do Campeonato Italiano, Cristiano teve de ser submetido ao teste do novo coronavírus e passar por outros exames físicos.

Três jogadores da Juventus - Daniele Rugani, Blaise Matuidi e Paulo Dybala - testaram positivo para a Covid-19 durante o bloqueio. Todos os três se recuperaram.

Ronaldo estava em sua melhor forma antes do bloqueio, marcando 21 gols em 22 partidas. Em seu penúltimo jogo antes da suspensão, o português alcançou a marca de mil jogos oficiais e marcou em 11 duelos consecutivos, igualando o recorde estabelecido por Gabriel Batistuta em 1994 e Fabio Quagliarella na última temporada.

Após 26 rodadas, a Juventus lidera com 63 pontos, contra 62 da Lazio.

Na Liga dos Campeões, o time de Turim precisa se recuperar da derrota por 1 a 0 sofrida para o Lyon no primeiro duelo das oitavas de final. Nas semifinais da Copa da Itália, a Juventus empatou com o Milan por 1 a 1 no jogo de ida, com um gol de pênalti de Cristiano.