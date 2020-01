Após 6 derrotas seguidas, Basquete Cearense volta a vencer no NBB, contra o São José

O Basquete Cearense voltou a vencer no NBB nesta quinta-feira (30), contra o São José, vice-lanterna, pelo seu placar mais elástico desde 2015: 83 x 104. O cestinha foi o armador Brite, do Carcará, com 28 pontos marcados no Ginásio Linneu de Mourae, São José dos Campos.

A equipe cearense não atingia mais de 100 em uma partida desde a vitória contra o Franca por 106 a 78, em dezembro de 2015. O último triunfo nesta temporada havia sido contra o Brasília por 91 a 56, em dezembro do ano passado.

A vantagem no placar foi alcançada pelo Basquete Cearense no 2º quarto e ampliada a partir do 3º, dominando as ações até o fim do jogo.

Na próxima rodada, o Carcará encara o Botafogo, adversário direto na luta para chegar aos play-offs, visto que está na 12ª posição, duas acima do time cearense. A partida ocorre sábado (1), às 16h, na casa da equipe carioca.