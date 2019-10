Após 24 rodadas, Ceará tem em 2019 campanha pior que tinha em 2018

Com a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na noite desta quarta-feira (9), o Ceará acumulou seu 10º jogo seguido sem vitória no Brasileirão. Foram sete derrotas e três empates neste período, o que culminou na entrada do Alvinegro na zona de rebaixamento pela primeira vez na competição. Além deste aspecto, há um outro dado preocupante: após 24 rodadas, o Vovô tem, em 2019, campanha pior que tinha em 2018.

No ano passado, após 24 rodadas disputadas, o Ceará estava na 19ª colocação. Porém, tinha 24 pontos conquistados, com cinco vitórias, nove empates e dez derrotas. O aproveitamento era de 33,3% dos pontos disputados.

Agora, o Vovô tem, após os mesmos 24 jogos, 23 pontos conquistados, com seis vitórias, cinco empates e 13 derrotas. O aproveitamento é de 31,9%.

Na tabela, a situação é mais confortável, ocupando a 17ª posição, mas é bem verdade que a classificação na tabela ocorre também em decorrência de pior desempenho dos adversários.

O Ceará tentará encerrar o jejum de vitórias no próximo domingo (13), quanto enfrentará o Avaí, no Castelão, às 16 horas.