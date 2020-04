Apoio da CBF deve custear despesas da FCF até maio, afirma presidente 

Em decisão anunciada pela Confederação Brasileira de Futebol nesta segunda-feira (6), além dos clubes que disputam as Séries C e D do Campeonato Brasileiro, as Federações Estaduais também receberão apoio financeiro durante o período de paralisação das competições no Brasil.

No caso, o valor para cada representação estadual é de R$ 120 mil, o mesmo montante que os clubes da Série D, como Floresta e Guarany de Sobral, vão receber.

O dinheiro já tem destino certo, de acordo com o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio.

Essa verba vai custear as despesas do mês de abril e parte do mês de maio. Será utilizada para pagar funcionários e despesas com o prédio da entidade, além de compromissos anteriormente firmados, pois não tivemos jogos no mês de março e por certo, o mês de abril", revelou Mauro, que não aposta na volta dos jogos ainda neste mês.

Os repasses dos valores de transmissão aos clubes do Cearense também já foram adiantados, conforme contou o presidente, restando somente detalhes da fase final da competição.

"Em relação aos clubes cearenses, a FCF adiantou valores da transmissão da TV, faltando apenas as semifinais e finais e ajuste na colocação de cada clube", disse Carmélio.