Apesar de punição, Ceará x Athletico/PR terá presença de torcida no Castelão

Os torcedores poderão acompanhar a partida entre Ceará e Athletico/PR na Arena Castelão. Marcada para sábado (30), às 19 horas, o jogo da 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro não será afetado pela punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que prevê portões fechados em dois confrontos do time alvinegro, assim como do Fortaleza.

O motivo para a abertura dos portões do estádio é o prazo concedido após publicação do acórdão nesta quarta-feira (27). A pena necessita de três dias para ser aplicada, o que impede de vetar a presença de público para o duelo do Vovô.

Vale ressaltar que a venda de ingressos para o confronto foi iniciada. Já para a 37ª rodada contra o Corinthians, no dia 4 de dezembro, o Ceará ainda aguarda a definição de um recurso - situação equivalente a do Fortaleza, que tem dois jogos em casa até o fim do Brasileirão.

"Tudo leva a crer que o recurso será acatado, da mesma forma que Cruzeiro e Atlético-MG recorreram e obtiveram o efeito suspensivo", explicou Raimundo Pinheiro, vice-presidente do Ceará.

A multa de R$ 20 mil aplicada aos dois clubes cearense segue mantida. Apenas a concessão de um efeito suspensivo poderia garantir a presença do torcedor ou então o julgamento do pleno reformando a decisão inicial em recurso, que é de dois jogos com portões fechados para cada time.

Valores dos ingressos:

Torcida do Ceará:

Superior Central: R$ 20,00 / R$ 10,00

Inferior Norte: R$ 20,00 / R$ 10,00

Inferior Central: R$ 20,00 / R$ 10,00

Inferior Sul: R$ 20,00 / R$ 10,00

Especial: R$ 100,00 / R$ 50,00

Premium: R$ 140,00 / R$ 70,00

Pontos de venda:

Loja Oficial Sou Mais, Av. Dom Luís, 500 – Shopping Aldeota, piso L1 - Aldeota;

Loja Oficial Sou Mais, Av. João Pessoa, 3532; Damas;

Loja Oficial Sou Mais, Av. Oliveira Paiva, 2797 - Shopping Granito;

Loja Oficial Sou Mais, Rua Senador Pompeu, 1099 - Shopping Camelo 2 - Centro;

Loja Oficial Sou Mais, Rua 45, 63 - Ponto Shopping - Maracanaú/CE.

Fábrica de Craques, Rua Major Weyne, 1040 - Porangabuçu (de 8h às 18h)

Ingresso ONLINE: https://www.bilhetecerto.com.br/ (Somente INTEIRA).