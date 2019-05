Aos 41 anos, Formiga, da seleção brasileira, renova com o PSG até 2020

A jogadora brasileira Formiga, de 41 anos, renovou seu contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2020, anunciou, nesta quinta-feira (20), o clube francês. Com isso, a meio-campo, que chegou ao PSG em janeiro de 2017, vai disputar sua 26ª temporada profissional.

Antes dessa temporada de 2019-2020, Formiga vai vestir a camisa da Seleção Brasileira para disputar a sétima Copa do Mundo feminina de sua carreira, um recorde, 24 anos depois de sua primeira convocação.

Formiga é uma lenda do futebol feminino e do esporte no Brasil. É a única jogadora da história a ter disputado todas as edições do torneio olímpico feminino, desde sua criação nos jogos de Atlanta-1996.