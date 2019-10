Antes de jogos na Série A, Ceará e Fortaleza homenageiam bombeiros por trabalho no Edifício Andrea

Um dia de homenagens conjuntas de Ceará e Fortaleza aos profissionais que executaram trabalho primoroso no resgate às vítimas do desabamento do Edifício Andrea, ocorrido na última semana, em Fortaleza. No acidente, 9 pessoas morreram e 7 foram resgatadas com vida.

Antes da bola rolar para Ceará e Vasco, os profissionais do Corpo de Bombeiros entraram juntos com os atletas e permaneceram perfilados, tal como os jogadores de futebol. Cantaram o hino nacional e foram cumprimentados. O técnico do Vasco, Vanderlei Luxemburgo, fez questão de falar com cada profissional.

Na partida entre Cruzeiro e Fortaleza, também antes do apito inicial, os atletas tricolores entraram em campo com a vestimenta da corporação.