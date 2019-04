Antes de enfrentar o Corinthians, Lisca critica sequência desgastante de jogos do Ceará

O Ceará tem a dura missão de enfrentar o Corinthians nesta quarta-feira, ás 21h30, em Itaquera, pela partida de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Para avançar de fase, o Vovô precisa vencer por três gols de diferença, já que perdeu no jogo de ida por 3 a 1.

Em entrevista para ESPN, nesta terça-feira (2), véspera da partida, o técnico Lisca destacou que o time paulista leva vantagem se for considerada a sequência de jogos na temporada, onde o Ceará disputa três competições (Estadual, regional e Copa BR).

"Jogamos sábado, lá em Salgueiro, no sertão pernambucano, já viajamos direto para cá (São Paulo). Nós não paramos até o iníco da Série A nesses últimos três meses e isso é muito preocupante. Eu estou muito preocupado porque eu não consigo intervir no treinamento, na melhoria de performance do jogador, na melhoria de performance da parte coletiva do time, eu não consigo manipular treinamento. Essa vantagem eu acho que não terei contra o Corinthians, pelo contrário, eu acho que nesse ponto eles levam vantagem sobre a gente', destacou o técnico do Ceará.

Por outro lado, Lisca ressaltou que sua equipe tem condições de surpreender o Timão, que joga em casa e nunca perdeu por mais de dois gols de diferença em seus domínios, desde a inauguração da Arena Corinthians, em 2014.

"Obviamente que para esse jogo, o treinador precisa funcionar, precisa sair da mesmisse. Ele (Carille) já tem um conhecimento legal do nosso time, apesar da gente ter variado vários jogadores e estratégias. Estamos preparando algumas alternativas para tentar colher alguma coisa na parte tática e estratégica", pontuou Lisca.

Para o jogo desta quarta, o Ceará não poderá contar com o atacante Leandro Carvalho, que já atuou na competição pelo Botafogo-RJ. Do lado corintiano, a dúvida é o zagueiro Manoel, que sente o ombro e pode desfalcar a equipe.