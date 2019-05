André Luis revela ansiedade com estreia no Fortaleza: "não vejo a hora de entrar em campo"

Novo contratado do Fortaleza, o atacante André Luis afirmou que está muito feliz em vir defender o Leão. Negociado por empréstimo com o Corinthians, o atleta chegou na capital cearense nesta quinta-feira (9) e se apresenta ao técnico Rogério Ceni na sexta (10), durante o treino no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

"Muito feliz em chegar nesse time de tanta tradição e que tem uma torcida fantástica. Espero retribuir essa confiança e não vejo a hora de entrar em campo. Estou focado nos objetivos que o clube tem", declarou.

O Fortaleza entra em campo contra o Santa Cruz nesta sexta (9), às 21h, na Arena Castelão, pela semifinal da Copa do Nordeste - a equipe está na quarta rodada da Série A do Brasileiro e oitavas da Copa do Brasil. A vinda de André Luis para o Leão teve a influência do técnico Rogério Ceni, que colaborou no desenvolvimento de Gustavo, que foi o principal artilheiro do país na última temporada com o Tricolor e agora defende o Corinthians.

Na temporada, André Luís fez cinco jogos e não marcou nenhum gol. Em 2018, pela Ponte Preta, atuou 35 partidas e marcou 11 gols.