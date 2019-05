André Luis, novo reforço do Fortaleza, já está regularizado

A tarde desta sexta-feira (10), foi de bastante tranquilidade no CT Ribamar Bezerra, onde o Fortaleza realiza seus treinamentos e o clube aproveitou o bom momento da equipe, que vem de vitória sobre o Santa Cruz/PE, para apresentar o novo reforço, o atacante André Luís, de 22 anos, emprestado pelo Corinthians.

A apresentação de André Luís foi feita pelo presidente do Leão, Marcelo Paz.

"Há muito tempo que a gente queria trazê-lo para o Fortaleza. Eu já o acompanho desde quando estava no Santa Cruz. Ele já marcou na gente pela Ponte Preta, fez lá e fez aqui, agora é bom que fique do nosso lado. É um atacante de muita qualidade e foi um pedido do técnico Rogério Ceni", explicou Marcelo Paz.

André Luís pode ser utilizado também na Copa do Brasil, conforme informou Marcelo Paz e o jogador já se mostrou muito à vontade no novo clube. "Primeiramente agradecer a Deus, à comissão técnica do Fortaleza, sua diretoria, empresário e família que me ajudaram a tomar essa decisão. O André Luís que a torcida pode esperar é um André Luís muito aguerrido dentro de campo. Vou treinar para melhorar a minha condição física o mais rápido possível. Venho de uma sequência de jogos não muito boa, joguei alguns jogos e depois fiquei fora. Não sei o motivo, mas prefiro mudar o foco para o Fortaleza", disse o atleta.

André Luis da Costa Alfredo nasceu em 21/04/1997, na cidade de Pouso Alegre (MG). Seus principais clubes na carreira foram: Athletico Paranaense (sub-20), Santa Cruz, Cianorte, Ponte Preta e Corinthians. Com a vinda de André Luís, o Fortaleza fica com 10 atacantes no plantel principal, com: Marcinho, Romarinho, Osvaldo, Edinho, Matheus Alessandro, Wellington Paulista, Kieza, Ederson, Júnior Santos e André Luís. O Leão do Pici volta jogar no próximo domingo (12), às 19 horas na Arena Castelão contra o São Paulo, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.