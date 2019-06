André Luís busca seu espaço como titular do Fortaleza no Brasileirão

Tendo disputado oito jogos na temporada, cinco deles com a camisa do Fortaleza, o atacante André Luís, de 22 anos, acredita que chegou o seu momento de brigar pela posição na Série A do Campeonato Brasileiro. Com dois gols marcados e melhor condicionado fisicamente, o atleta terá um duelo pessoal com Kieza e Wellington Paulista, tendo em vista a saída de Júnior Santos, que também era da posição.

André Luís confessa que chegou sem ritmo de jogo, o que dificultou muito a sua adaptação e o surgimento dos primeiros gols. "Claro que eu trabalhei forte quando cheguei, vinha só treinando no Corinthians. Falei na primeira entrevista que estava sem ritmo, mas me dediquei aos treinamentos e consegui marcar dois gols no jogo contra o Cruzeiro. Agora, é dar continuidade para fazer história no Fortaleza", declarou.

"Hoje, é melhor jogar aqui no clima nordestino. Quando os adversários vêm para jogar à tarde na cidade, sentem o clima, porque eu já sentí antes. É muito difícil jogar aqui", revelou.

Origens

André Luís citou outro fator que o fez ter dificuldades de adaptação: o clima. "Vim de São Paulo, onde estava fazendo muito frio e ao chegar ao Nordeste, encontrei essa temperatura muito alta. Senti dificuldades de adaptação. A princípio, até na alimentação, porque estava eu e a esposa num restaurante, e eu achei os temperos muito fortes, mas já estou adaptado, quase um nordestino. Mas, a minha comida mineirinha não dispenso. Minha mãe está aí e cozinha muito bem. Não tenho nada contra as comidas do Nordeste, que são muito boas, mas não posso trair as origens", afirmou, natural de Pouso Alegre, Minas Gerais.

O atacante disse que o técnico Rogério Ceni o deixa muito à vontade para atuar. "O Rogério me dá muita liberdade, ou jogar pela beirada, ou no centro, com muita movimentação, trocando de posição com o Romarinho, mas estou aí para colaborar", afirmou. André deu entrevista ao lado do pai, que veio morar em Fortaleza para acompanhar de perto a evolução do filho como jogador do Leão do Pici. Em vários momentos, André se emocionou ao relembrar o começo da carreira. "Só Deus sabe o que passamos no começo da carreira, mas meu pai foi sempre meu grande incentivador e comecei na escolinha dele. Agora, o trouxe para morar comigo, largando tudo do trabalho, pois ele merece pelo que já trabalhou na vida", relatou, entre lágrimas.

O Fortaleza volta a jogar no dia 13 de julho, às 17 horas na Arena Castelão, contra o Avaí/SC, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.