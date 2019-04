Anderson Daronco é o árbitro do segundo jogo da final do Campeonato Cearense

O árbitro Anderson Daronco (RS) vai apitar a segunda e decisiva partida da final do Campeonato Cearense de 2019 entre Ceará e Fortaleza, que acontecerá no próximo domingo (21). O time tricolor pode perder até por um gol de diferença após ter vencido o rival no último Clássico-Rei pelo placar de 2 a 0. A escolha do juiz deu-se através de sorteio realizado na sede da Federação Mineira de Futebol, nesta quarta-feira (17), em transmissão ao vivo pelo Twitter.

Daronco é do quadro de árbitros da FIFA, assim como Raphael Claus, juiz do primeiro confronto da final do Cearense, e vai apitar partidas da Copa América deste ano, a ser realizada no Brasil. A outra opção do sorteio era Jean Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, filiado a CBF.

Vale ressaltar que a Federação Cearense de Futebol informou nesta terça-feira (16) que a segunda partida da final do Campeonato Cearense contará com a assistência do Árbitro de Vídeo (VAR). O pedido oficial foi formalizado por Ceará e Fortaleza, e solicitado junto à FIFA por meio da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).