Análise: Sóbis decide em jogo de condições adversas

Demorou mais do que o esperado, mas finalmente o Ceará venceu pela Copa do Nordeste após 5 empates seguidos. Em uma partida em que se impôs tecnicamente, o Vovô venceu o River/PI por 4 a 0, no acanhado Lindolfo Monteiro, respirando na competição regional.

O resultado fez o Alvinegro saltar da 7ª para a 4ª colocação com 8 pontos e mesmo com um jogo a mais do que seus adversários do grupo B, já que o jogo abriu a 6ª rodada, o clube cearense renasce na competição restando apenas duas rodadas para o fim da 1ª Fase.

A partida foi especial para o atacante Rafael Sóbis. O jogador, que ainda não havia marcado gols pelo Vovô, desencantou, balançando as redes três vezes.

Ele foi a referência técnica em um jogo em que o Vovô precisou superar muitas adversidades, como o gramado ruim, com drenagem deficiente, que não evitou as poças no gramado após a forte chuva.

Assim, com um gramado impraticável para o futebol, o jogo iniciou perigoso, com muitas divididas ríspidas e sem jogadas de perigo. Com o gramado na condição que estava, era impossível exigir que as jogadas fluíssem, com muitos “balões” e nenhuma finalização.

Foi quando a experiência dos jogadores do Ceará fizeram a diferença. Com a leitura correta da partida e do gramado, os atletas alvinegros concentraram as jogadas pelas laterais, e aos 30 minutos, após passe de Fernando Sobral, Rafael Sóbis chutou forte para fazer o primeiro dele, e do Vovô: 1 a 0.

O gol deu mais tranquilidade ao Ceará, já que as condições de criação de jogadas eram extremamente adversas, o que preocupava o técnico time cearense.

E 5 minutos depois, em outra jogada pelas pontas, Ricardinho acertou um cruzamento perfeito para Rafael Sóbis, que de cabeça, marcou o segundo gol alvinegro: 2 a 0.

Mais dois

Com a boa vantagem, o Vovô voltou para o 2º tempo mais tranquilo. E com o gramado já mais seco, o jogo melhorou em qualidade.

Embora o time da casa tenha pressionado no início e exigido duas defesas de Fernando Prass, o Alvinegro teve a calma necessária para transformar a vitória em goleada.

Aos 30 minutos, Vinícius cruzou na cabeça de Sóbis, que fez seu 3º gol, e aos 37, foi a vez de Fernando Sobral achar Vinícius, que fez o 4º.

Ficha Técnica

Copa do Nordeste - 1º fase

Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI)

3 de março



River/PI 0

Flávio Henrique, Ronald, Felipe Barros, Wagner Silva, Mateus Muller, João Paulo, Murilo (Emerson Junior), Matheus Lira, Jean Natal (Cris Maranhense), Valdo Bacabal, Romário Rodrigues

(Luccas Brasil). Técnico: Marcelo Vilar



Ceará 4

Fernando Prass, Samuel Xavier (Rogério), Klaus, Eduardo Brock, Kelvyn (Eduardo), Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho (Marthã), Rafael Sóbis. Técnico: Enderson Moreira



Árbitro: Ranílton Oliveira Sousa (MA). Gols: Rafael Sóbis - três vezes e Vinicius (CEA). Cartões Amarelos: Murilo e Valdo Bacabal (RIV) e Klaus e Eduardo Brock (CEA)