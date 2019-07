Análise: Queda de Leandro Campos é o retrato do momento coral na Série C

Definitivamente, o Ferroviário vive um momento ruim e está ameaçado de não conseguir classificação na Série C do Campeonato Brasileiro, após ser derrotado por 1 a 0 pelo Sampaio Corrêa, na Arena Castelão, ontem à noite. Como chegou à sua 3ª derrota seguida, o Tubarão da Barra estacionou nos 23 pontos e pode terminar a rodada em 4º lugar se o Náutico vencer nesta rodada.

O que era improvável há três rodadas, com uma liderança folgada no Grupo A, virou preocupação extrema com mais uma derrota da equipe coral, que perdeu toda a vantagem que havia conseguido. Agora está a apenas dois pontos de sair do G-4.

Toda esta queda na tabela de classificação e em qualidade de jogo fez o técnico Leandro Campos perder o emprego, sendo demitido logo após o jogo. Era difícil imaginar que, com três derrotas seguidas, o técnico resistiria.

Assim, o Ferroviário já busca um novo técnico, visando ao jogo com ABC/RN, na próxima segunda-feira, 5 de agosto, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da competição.

Os nomes cotados para substituir Leandro Campos são Oliveira Canindé, Flávio Araújo e Sérgio Soares. Em entrevista após o revés, o presidente coral, Newton Filho, disse que havia um acerto verbal entre diretoria e técnico no sentido de que, em caso de derrota, Leandro Campos não permaneceria no cargo.



Sem dúvida, a partida de ontem foi uma das piores do Ferroviário na temporada e na Série C do Campeonato Brasileiro. Não que o agora ex-técnico Leandro Campos tenha feito mudanças drásticas na escalação após a derrota para o Globo/RN, na rodada anterior, ou ‘inventado’ na formação inicial. O time coral é praticamente o mesmo que encantou na Terceirona com o técnico Marcelo Vilar. Apenas Kaio Wilker no meio-campo foi o elemento diferente ontem na equipe do Tubarão. No mais, todos os destaques de antes estavam em campo: Lucas Mendes, Caxito, Janeudo, além do goleador Edson Cariús.

Entretanto, nenhum deles conseguiu fazer mais a diferença dentro de campo. O desentrosamento tomou conta da equipe. O artilheiro Edson Cariús, destaque até então, está em má fase, não sendo mais aquele definidor de outrora.

O resultado disso foi um time desorganizado, nervoso e muitas vezes apático, que criou poucas jogadas e não mereceu sair de campo com a vitória. Na parte defensiva, o time coral continua falhando em momentos cruciais, comprometendo mais uma atuação. Apenas o goleiro Nícolas conseguiu se sobressair.

Quem aproveitou a instabilidade foi o Sampaio Corrêa, que vinha embalado na Série C e fez um jogo bem organizada, continuando na liderança.