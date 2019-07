Análise: Nova divisão de torcidas no próximo Clássico-Rei pode se tornar recorrente

O Clássico-Rei do dia 3 de agosto, entre Ceará e Fortaleza, pela Série A do Campeonato Brasileiro, pode iniciar uma nova realidade de divisão de torcidas no Estado. Isso porque o Ceará, mandante da partida pela 13ª rodada do Brasileirão, mudou a distribuição de ingressos, decidindo que 70% da capacidade do Castelão será destinada à sua torcida, enquanto o Fortaleza ficará com 30%, em divisão de 35 mil alvinegros e 15 mil tricolores. Tradicionalmente, os clássicos-rei eram jogados com torcida dividida, com o clube mandante tendo o setor premium reservado para seus sócios.

Na prática, a nova medida visa que o clube mandante tenha o acréscimo de 6 mil ingressos, espaço anteriormente destinado à divisória de torcidas pela Polícia Militar.

Com capacidade para 50 mil pessoas, na final do Campeonato Cearense, com público dividido, o estádio teve capacidade máxima de 44 mil torcedores, devido os espaços vazios separando as torcidas nos setores superior e inferior.

A medida gerou desconforto ao Fortaleza, mas como as duas diretorias mantêm boas relações, uma polêmica não foi alimentada por ambas, como seria em tempos idos, com outros comandos. Além disso, o Ceará está amparado pelo Regulamento Geral de Competição (RGC) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF): o clube mandante tem que ceder, no mínimo, 10% da capacidade do estádio ao visitante, caso seja solicitado em até três dias úteis antes da partida.

Para o jogo de volta, previsto para o dia 11 de novembro, o Fortaleza é quem define como vai ser a distribuição dos públicos, provavelmente nos mesmos moldes adotados pelo Ceará Sporting, como política de reciprocidade.

Em coletiva de imprensa realizada nessa quarta-feira, o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro, explicou que a mudança visa uma maior capacidade disponível, “ganhando” 6 mil lugares. Esta redução forçada de espaço, calculando com base em um preço médio de ingressos, gerava um prejuízo de R$ 200 mil.

Esquema das torcida para o Clássico- Rei de 3 de agosto

“O Castelão tinha capacidade para 63 mil pessoas; mas, por conta das cadeiras quebradas, foi reduzida para 57 mil e, logo em seguida, por uma decisão do CREA e Ministério Público, 50 mil. Tivemos quatro clássicos este ano com divisões igualitárias, mas apenas 44 mil ingressos poderiam ser comercializados, pela divisória de torcidas de seis mil. E analisando o layout do Castelão, havia a possibilidade de não perdermos estes seis 6 mil lugares. Assim, a torcida visitante ficará nas cadeiras inferiores e superiores sul, com capacidade para 15 mil, ao invés dos 22 mil disponíveis antes, e o Ceará com o demais setores do Estádio”, destacou o dirigente.

Em seguida, Raimundo Pinheiro explicou que o Ceará buscou contato com a diretoria do Fortaleza, mas não obteve resposta. Por isso tomou a decisão da nova divisão antes da opinião do tricolor.

“Já tínhamos conversando algum tempo com a diretoria do Fortaleza sobre essa nova divisão de ingressos, mostrando que o melhor caminho seria esta forma de ocupação. Na última segunda-feira, mandamos a nossa proposta de layout de jogo. Aguardamos até a tarde de terça e não houve resposta. Tomamos a iniciativa amparados pelo Estatuto do Torcedor. Com mando do Fortaleza, teremos o mesmo desenho, com os mesmos preços e condições, com o Ceará tendo 15 mil ingressos”.

Em seguida, Pinheiro destacou a maior segurança para as duas torcidas com a nova divisão, deixando claro que a redução da torcida visitante não visava prejudicar o Fortaleza. A separação dos torcedores vai existir no próprio espaço físico do estádio, com os fossos entre as arquibancadas Central e Sul atuando como divisórias.

“O novo formato de divisão prevê apenas os isolamentos naturais do estádio. Antes direcionados ao setor de divisão das torcidas, o efetivo policial vai poder ser distribuído em outros setores. O total de agentes será definido durante a reunião de providências do Clássico-Rei, marcada para próxima semana. A separação dos torcedores alvinegros e tricolores vai existir no próprio espaço físico do estádio. Essa questão da modulação do estádio foi feita para dar maior segurança ao espetáculo. Não vamos reduzir por reduzir. Foi pensado para dar segurança e mais conforto, com rampas especiais. Vai melhor a condição de segurança do estádio”, reforçou o dirigente do Ceará.

O Fortaleza já havia emitido uma nota oficial sobre a definição do Ceará, afirmando ser uma decisão unilateral e que a diretoria do clube havia sido consultada, porém, ainda deliberava sobre o assunto, dada a complexidade da mudança.

O presidente do Leão, Marcelo Paz, em contato com o Sistema Verdes Mares, reforçou o teor da nota lançada no dia anterior. “Acho que o regulamento do Brasileiro é bem claro. O clube mandante determina a forma que vai expor a torcida do visitante, o preço. Se o Ceará resolveu fazer assim, vamos acatar. Segue o baile. No próximo Clássico, faremos o mesmo”, disse ele, sem entrar em polêmica.

Pela nova divisão de torcidas, os adeptos do Vovô ficam no lado Norte e os do Leão no Sul, como já é tradicional. Mas a diferença é que o visitante ocupará apenas os anéis superior e inferior da zona sul, enquanto o mandante fica com o 6 setores.

Os torcedores do Ceará já pode adquirir os ingressos para o Clássico-Rei da próxima semana: Os setores e valores dos ingressos são; Cadeira Superior Norte: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); Cadeira Superior Central: R$ 50 (Inteira) e R$ 25 (meia); Cadeira Inferior Norte: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia); Cadeira Inferior Central: R$60 (inteira) e R$ 30 (meia); Cadeira Especial: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia); Cadeira Premium: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia).

A venda para a torcida do Fortaleza começa somente na próxima segunda-feira (29), em pontos determinados pela diretoria do clube leonino, conforme Pinheiro.

“Já iniciamos as vendas para a torcida do Ceará e, na segunda-feira, a diretoria do Fortaleza vai destinar os locais para sua torcida e começar as vendas”, finalizou o dirigente alvinegro.

Ceará será mandante do Clássico-Rei pela 13ª rodada da Série A do Brasileiro e terá 70% dos ingressos, cerca de 35 mil lugares, enquanto o Leão, contará com 30% da carga, um espaço para 15 mil torcedores

No Brasil, em Clássicos, três modelos de divisão de ingressos são adotados: torcida única, como em São Paulo, torcida dividida como no Rio de Janeiro e a divisão com 90% para o mandante e 10% para o visitante, como em Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Em enquete realizada pelo Diário do Nordeste, o torcedor cearense pode opinar sobre o melhor modelo de divisão de torcidas no Clássico-Rei. Até o fechamento desta edição, 48% dos torcedores votaram no modelo antigo, ou seja, de torcida dividida, 33,4% no modelo adotado pelo Ceará, e ainda, 18% preferem torcida única.