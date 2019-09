Análise: Leão não teve forças para competir com o Athletico/PR

O Fortaleza sob o comando do técnico Zé Ricardo se notabilizava por boas exibições fora de casa, com atuações e postura tática até superior a quando atua na Arena Castelão. Ontem, contra o Athletico/PR, pela 21ª rodada da Série A, o Leão até ensaiou atuações como as de Santos e Bahia, bem postado, buscando o ataque e saindo cedo na frente com gol de Wellington Paulista (de pênalti, marcado com auxílio do VAR), mas o time não conseguiu manter o nível nos 90 minutos, sofrendo a virada e amargando uma goleada por 4 a 1 na Arena da Baixada.

Mas como é automático de praticamente todo time brasileiro quando joga fora de casa e sai na frente - o gol do Leão foi com nove minutos com Wellington Paulista - o Fortaleza recuou, passou a jogar nos contra-ataques, e não segurou o veloz e entrosado time do Athletico/PR, que fazia seu 1º jogo diante da torcida após o título da Copa do Brasil na semana passada.

A equipe de Zé Ricardo até estava armada para contra-atacar com Romarinho e Felipe Pires, mas não conseguia dar sequência às jogadas. Assim, com a posse de bola praticamente toda do Furacão, era difícil segurar um time tão forte em casa e entrosado.

Não é exagero afirmar que o meio-campo e a defesa tricolores não conseguiram marcar Madson, Márcio Azevedo, Bruno Guimarães e Rony, sempre buscando tabelas com intensa movimentação para criar a melhor jogada para o centroavante Marco Ruben.

O cenário foi o descrito por todo o jogo a partir do gol leonino. O goleiro Marcelo Boeck, substituindo Felipe Alves, teve muito trabalho com a bola rondando sempre sua área, tirando muitas de soco, mas não conseguiu evitar o gol de Marco Ruben, aos 32 minutos.

A pressão de intensificou até o fim do 1º tempo e Nikão virou para o Furacão em grande jogada coletiva, aos 48 minutos.

Derrota

Tomar a virada no lance final do 1º tempo ruiu a estratégia de Zé Ricardo, que foi forçado a sair mais para o jogo para tentar pontuar na Arena.

O Fortaleza procurou sair mais para o ataque na etapa final, mas sofreu o terceiro gol aos 15 minutos, com Léo Cittadini e viu sua atuação ruir.

A partir dali, o que se viu foi um Fortaleza dominado e para completar, Zé Ricardo precisou fazer duas alterações forçadas com as lesões de Quintero e Matheus Vargas, pondo Nathan e Araruna no jogo.

A única alteração tática foi a entrada de Marlon no lugar de Felipe Pires, mas nada acrescentou.

Assim, com opções de mais qualidade, o time da casa continuou pressionando até o final, e marcando o 4ºgol com Marcelo Cirino, fechando a vitória e fazendo a festa da torcida, no jogo das faixas de campeão da Copa do Brasil.

A goleada sofrida aumenta o jejum de vitórias do Leão na Série A - agora são quatro jogos- e deixa o clube apenas três pontos do Z-4, já passando a preocupar para a sequencia da competição.

Ficha Técnica:

Série A do Brasileiro - 20ª rodada

Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

26 de setembro

Athletico/PR 4

Santos, Madson, Lucas Halter, Léo Pereira, Márcio Azevedo, Wellington (Lucho González), Bruno Guimarães, Léo Cittadini, Nikão, Marco Ruben (Thonny Anderson), Rony (Marcelo Cirino). Técnico: Tiago Nunes

Fortaleza 1

Marcelo Boeck, Tinga, Quintero (Nathan), Jackson, Carlinhos, Juninho, Gabriel Dias, Matheus Vargas, (Araruna), Romarinho, Wellington Paulista, Felipe Pires (Marlon). Técnico: Zé Ricardo

Árbitro: Vinicius Gomes do Amaral (RS). Gols: Wellington Paulista (FOR); Marco Ruben, Nikão, Léo Cittadini e Marcelo CirinO (CAP). Cartões Amarelos: Léo Pereira, Wellington e Thonny Anderson (CAP)